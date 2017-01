Claude Makelele nommé entraîneur adjoint… à Swansea !

Il était libre comme l’air depuis juin dernier et son départ de l'AS Monaco, où il était directeur technique, et on se demandait ce qu’il allait bien pouvoir faire à l’avenir. On le sait désormais : Claude Makelele, qui avait piteusement débuté une carrière d’entraîneur n°1 à Bastia (il avait été limogé cinq mois après sa prise de fonctions), va devenir entraîneur adjoint à Swansea. Ou plutôt redevenir, puisque il avait occupé ce poste stratégique durant deux saisons à Paris.