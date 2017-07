Mercato : comment le PSG tente de faire baisser l’addition pour recruter Neymar

Nous avions déjà, pour notre part, chiffré ce que pèserait, dans les finances du PSG, les émoluments de Neymar charges comprises. L’Équipe s’attarde aujourd’hui sur celles qui accompagneraient fatalement le règlement de la fameuse clause incluse dans le contrat barcelonais de l’attaquant, établissant un montant à partir duquel le Barça ne peut plus s’opposer à son départ (ce qui la rend "libératoire"). Entre la part patronale et celle du salarié, explique le quotidien sportif, les taxes représentent environ 50% des 222 millions d’euros à débourser en l’occurrence. En clair : en plus du salaire annuel brut (à peu près 88 millions d’euros) et des primes conséquentes à verser au joueur et à ses intermédiaires, le PSG devrait débourser au bas mot plus de 300 millions d’euros d’indemnité de transfert en tout et pour tout.