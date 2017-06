Mercato d’été 2017 : ces joueurs qui font saliver la Ligue 1 (et qui pourraient bien arriver en France)

Depuis des années, tous les clubs de Ligue 1 qui cherchent un défenseur central sont censés recruter l’ancien défenseur lillois, dont la carrière l’a ensuite mené en Italie et en Espagne, avec un succès certain. Mais cette fois, tout porte à croire que c’est vrai. Selon L’Équipe, Adil Rami est en effet très intéressé par le projet marseillais. Et l’envie d’y retrouver Rudi Garcia, son ancien entraîneur à Lille, le séduit plus que n’importe quelle autre destination s’offrant à lui (Besiktas, Everton). Un contrat de trois ans est à l’étude à Marseille et Séville n’attend plus qu’un chèque de 6 millions d’euros. Déjà, les mauvaises langues persiflent et disent que l’OM va enfin recruter une star, en la personne... de Pamela Anderson (le joueur et la star ont récemment été vus ensemble).