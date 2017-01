Mercato : Delort revient en Ligue 1, à Toulouse

Il a apposé sa signature au bas d’un contrat de quatre ans et demi après la traditionnelle visite médicale. Nîmes, Ajaccio, Metz, Tours, Caen et maintenant Toulouse, Delort va découvrir son sixième club français à seulement 25 ans. Il sera présenté aux supporters toulousains ce dimanche au Stadium avant la rencontre entre le TFC et Saint-Etienne (17h00).