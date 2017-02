Dimitri Payet a renoncé à un mois de salaire pour signer à l'OM

West Ham a vraiment mené la vie dure à l’Olympique de Marseille et à Dimitri Payet. Initialement désireux de conserver l’international français jusqu’à la fin de la saison avant de finalement lâcher du lest sur ce dossier et de céder son joueur dans les derniers instants du mercato contre 29 millions d’euros, le club londonien avait tout de même posé quelques conditions au départ de Payet.