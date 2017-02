Mercato, formation, investissements... : on a comparé les projets de l'OM et du PSG

AMBITIONS – Respectivement rachetés en 2016 par Frank McCourt et en 2011 par Qatar Sports Investments, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain peuvent s’appuyer sur des projets solides construits à la hauteur de leurs ambitions. LCI vous les détaille et les oppose à l’approche du Clasico qui se déroulera dimanche soir au Stade Vélodrome.