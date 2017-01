Mercato : Gerson, Roux, Cissokho ... Les clubs de Ligue 1 s'activent dans la dernière ligne droite

MERCATO - La fin du mercato hivernal approche et les derniers mouvements en Ligue 1 se dessinent. Si l'OM s'est considérablement renforcé avec les arrivées de Sanson, Evra, Payet et Sertic, le club olympien pourrait enregistrer les départs de Rekik et d'Alessandrini dans les prochaines heures, alors que Nolan Roux pourrait prendre la direction des Girondins de Bordeaux.