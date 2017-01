Mercato : l’arrivée de Dimitri Payet à l'OM bouclée dans les 48 prochaines heures ?

Dimitri Payet n’est déjà plus un joueur de West Ham. L’attaquant français, qui a entamé un bras de fer avec son club pour forcer son départ à l’OM lors de ce mercato hivernal, n’a plus le droit de s’entraîner avec ses coéquipiers et s’entretient avec les moins de 23 ans. En parallèle, son coach, Slaven Bilic, a logiquement décidé de ne pas le convoquer pour le prochain stage hivernal à Dubaï, tandis que ses dirigeants ont dû lui accorder une protection 24h/24, en raison des jets d’œufs et autres joyeusetés de supporters courroucés sur la maison du joueur. Celui-ci commence d’ailleurs sérieusement à s’impatienter devant l’ampleur prise par ce malaise croissant. Sa situation pourrait toutefois vite se décanter, écrit La Provence ce mercredi.