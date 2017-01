MERCATO - L'OM prêt à mettre 40 millions pour Payet, Kluivert fait marche arrière sur l'arrivée d'un attaquant...

Dans moins de six mois, Rachid Ghezzal sera un joueur libre. L’OL a toujours envie de le prolonger et lui a fait une proposition qui en ferait l’un des joueurs les mieux payés du club. Alors que le club rhodanien lui avait fait une offre initiale de 100 000 euros, il s’est finalement aligné sur ce que la concurrence propose (Atlético Madrid) : 280 000 euros. La réponse définitive devrait intervenir après la CAN.