Mercato : Zidane, Varane, Benzema et Theo Hernandez, le Real continue d'exploiter le filon français

Révélation de la saison du côté du Deportivo Alavès, où il était prêté, le jeune arrière gauche débarque au sein de l'institution madrilène moyennant un chèque estimé entre 26 et 30 millions d'euros. Depuis maintenant plusieurs semaines, le transfert ne faisait plus guère de doute et les médias considéraient le deal comme d'ores et déjà conclu. Âgé de 19 ans, Theo Hernandez était sous contrat avec les Colchoneros jusqu'en 2021. Le joueur doit encore passer sa visite médicale et sera présenté au stade Santiago-Bernabeu le 10 juillet, indique le Real dans son communiqué.