Mercato : le PSG et Draxler ont trouvé un accord, l'arrivée de l'Allemand se précise

Face aux difficultés offensives rencontrées par l’équipe d’Unai Emery totalement dépendante de l'efficacité d'Edinson Cavani, Patrick Kluivert et Nasser Al-Khelaïfi souhaiteraient boucler ce dossier le plus rapidement possible pour permettre à leur coach de s’appuyer sur Julian Draxler au retour de la trêve hivernale. Selon le site Culture PSG, qui annonce également qu’un accord aurait été trouvé entre les deux parties, le Paris Saint-Germain aimerait intégrer l’international allemand (27 sélections) dès le stage en Tunisie lors duquel il affrontera le Club Africain le mercredi 4 janvier.