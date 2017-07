Mercato : le PSG fait de Kylian Mbappé sa priorité et l’a rencontré, mais…

Les atermoiements de Cristiano Ronaldo ont fini de passionner la planète foot. Si le Ballon d’or portugais tarde à faire connaître sa décision de quitter ou non le Real Madrid, l’attente n’alimente plus, pour l’heure, les spéculations et les fantasmes des suiveurs attentifs du mercato estival. Du côté de Paris, en tout cas, c’est un autre joueur qui accapare l’attention. Un joueur au passé bien moins clinquant, mais à l’avenir bien plus radieux : Kylian Mbappé, 18 ans. Qui, selon l’édition de ce mardi du quotidien L’Équipe, a récemment rencontré l’état-major du PSG pour parler d'un prochain transfert. Un premier jalon de taille, mais le chemin jusqu’à sa signature est encore long.