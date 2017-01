Les clubs chinois limités à trois joueurs étrangers par match

Les mesures annoncées lundi sont "bonnes pour le développement global du football chinois, la formation des footballeurs nationaux et l'augmentation du niveau de la sélection", a jugé la CFA. La fédération a également indiqué qu'elle publiera prochainement de nouvelles mesures visant "les investissements irrationnels, les paiements d'indemnités de transferts élevées pour des joueurs chinois et internationaux et les salaires des joueurs", dans le but de "normaliser les opérations et la gestion des clubs".