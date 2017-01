Mercato, Ligue des champions, les choix d'Emery : les bonnes résolutions du PSG pour 2017

Il est toujours délicat de tenir ses bonnes résolutions et celle-ci s’annonce encore plus complexe à honorer que les précédentes. Le 8e de finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone (14 février - 8 mars) conditionnera en grande partie la seconde partie de saison du Paris Saint-Germain, qui va s’attaquer à une montagne. Sur le papier, on voit mal comment la bande à Thiago Silva pourrait venir à bout de l’armada catalane emmenée par son trident Messi-Suarez-Neymar, surtout si elle maintient le niveau de jeu aperçu sur la fin d’année 2016. Mais sur une confrontation aller-retour, la discipline tactique prônée par Unai Emery pourrait faire la différence et permettre au PSG de passer un cap sur la scène européenne. Si les investisseurs qataris ont écarté Laurent Blanc et fait appel au Basque, c’est notamment pour ça.