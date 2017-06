MERCATO - Mbappé : le PSG en passe de doubler le Real Madrid ?

Si le PSG semble prêt à toutes les folies pour l’attaquant de 18 ans, lui consacrant une enveloppe estimée entre 140 et 150M€, ce dernier pourrait néanmoins faire le choix de la raison. En effet, après avoir enregistré les départs de Bernardo Silva (Manchester City), Valère Germain (Olympique de Marseille) et Nabil Dirar (Fenerbahçe), l’AS Monaco souhaite limiter la saignée au sein de son effectif, autorisant seulement le départ prochain de Tiémoué Bakayoko vers Chelsea.





Le président du club champion de France entend bien convaincre son jeune protégé de rester une saison de plus sur le Rocher, lui garantissant une place de titulaire ainsi qu’une belle revalorisation salariale. Reste à savoir si Kylian Mbappé sera sensible à ces arguments, le tout à un an du Mondial 2018, qui lui tend les bras en cas de nouvelle saison à l’ASM.