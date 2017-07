Mercato : qui est Pini Zahavi, le sulfureux intermédiaire qui négocie le transfert de Neymar au PSG ?

Peu de choses ont filtré concernant ce personnage qui, contrairement aux joueurs, cultive volontiers son mystère, mais il pourrait donner bien des leçons à Mino Raiola et Jorge Mendes, réputés pour être les meilleurs agents de la planète. C’est en tant que journaliste qu’il a débuté sa carrière, en Israël. Et selon un de ses collègues de l’époque, cité par The Guardian, il avait pour habitude de dire cette phrase, qui sonne aujourd’hui comme le premier principe du football moderne : "Je change de journal tous les trois ou quatre ans, comme ça j’augmente mon salaire et je touche des indemnités." Cet amateur de gros cigares, décrit comme étant fin et très cultivé, profitera ainsi de la Coupe du monde 1974 pour se nouer d’amitié, à une époque où la proximité entre reporters et joueurs étaient grande, avec nombre d’internationaux anglais. Dont certains, ensuite, deviendront entraîneurs et l’aideront à concrétiser certains transferts.