Mercato : Carlos Bacca proche de l’OM, la piste Olivier Giroud définitivement enterrée

Sentant bien que le transfert d’Olivier Giroud avait pris du plomb dans l’aile, les dirigeants phocéens ont concrètement approché Carlos Bacca début juillet. Et, selon La Gazzetta dello Sport, l’attaquant de 30 ans s’était dit "très intéressé" par le projet olympien, les deux parties ayant même trouvé même très vite un accord sur la base d’un contrat de 3 ans et un salaire de 4 millions d'euros. Restait à convaincre le Milan. Et ce samedi, la porte s’est soudainement ouverte en grand.





Chacun a en effet remarqué que, durant la raclée infligée par les Rossoneri au Bayern Munich en match amical (4-0), le Colombien n’était même pas entré en cours de jeu. Pourquoi cela ? La réponse de l’entraîneur, Vincenzo Montella, a eu le mérite de l’honnêteté : "Il est en forme physiquement. S’il n’a pas joué c’est en raison du mercato. Il ne jouera pas non plus en Ligue Europa ce jeudi." Compétition dans laquelle est aussi engagé l’OM, et qu’on ne peut pas faire disputer à un joueur l’ayant déjà disputée avec une autre équipe durant la même saison… Selon La Gazzetta, son transfert à Marseille est désormais imminent. Sa visite médicale est prévue la semaine prochaine. Et le montant de l’indemnité se situerait entre 15 et 20 millions d’euros.