Pourquoi Dimitri Payet est une (très) bonne recrue pour l’Olympique de Marseille

TECHNIQUE – Dribbles chaloupés, frappes enroulées, passes millimétrées… la palette technique de Dimitri Payet est un atout indéniable pour toute équipe. A l’OM, l’international français aura tout le loisir de distribuer des caviars à Bafé Gomis et consorts. En outre, il parviendra aisément à débloquer des matchs grâce à sa faculté à bien tirer les coups de pied arrêtés. Sa finesse de frappe devrait également faire le bonheur de son entraîneur Rudy Garcia qui cherchait encore un titulaire en puissance pour animer le flanc gauche de son attaque.





EXPÉRIENCE – 305 matchs de Ligue 1, 48 matchs de Premier League, 32 sélections en équipe de France… à 29 ans, Dimitri Payet a une grosse expérience au plus haut niveau. Expérience qui devrait lui permettre d'épauler les nombreux jeunes espoirs de la formation phocéenne. D’autant que le numéro 11, fort de ses deux années olympiennes (2013-2015), connaît parfaitement le contexte marseillais et la pression médiatique qui entoure le club. Ce qui devrait accélérer fortement son intégration. Par ailleurs, son Euro réussi avec l’équipe de France ainsi que sa nomination pour le Ballon d'or 2016 lui donnent un fort crédit dans le vestiaire. Et risque de faire trembler la concurrence.





IMPACT – En arrachant Dimitri Payet à West Ham, Jacques-Henri Eyraud a envoyé un message fort à l’Europe du football. Le président de l’OM a en effet refusé de se plier aux exigences du club londonien - qui souhaitait récupérer près de 40 millions d’euros d’indemnités -. Une manière de montrer qu'à l'avenir, l'OM ne se laissera pas flouer par les autres clubs malgré la richesse de son nouveau propriétaire. Enfin, ce transfert permet de rendre le "Champion's Project" crédible aux yeux de futures recrues potentielles. De quoi préparer le terrain pour le prochain mercato qui s'annonce brûlant du côté de la Commanderie.