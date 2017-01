Rien ne va plus pour Dimitri Payet : cette fois-ci, sa voiture a été vandalisée

Entre Dimitri Payet et les supporters de West Ham, la fracture est bel et bien réelle. Après avoir piétiné sur son maillot et lancé des chants insultants à son égard lors de la réception de Crystal Palace la semaine passée, les fans des Hammers ont de nouveau fait comprendre à l’international français qu’il n’était plus le bienvenu à Londres après que ce dernier a fait part de son intention de rejoindre l’Olympique de Marseille cet hiver.