Mercato : Paul-Georges Ntep devrait bientôt remplacer Julian Draxler à Wolfsburg

Qui aurait-imaginé, en mai 2015, quand Paul-Georges Ntep émoustillait la Ligue 1 et débarquait en force chez les Bleus, qu’il quitterait finalement le Stade rennais par la petite porte, contre 5 millions d’euros, au lieu des 20 qu’il valait largement à l’époque ? Le marché du football est ainsi fait, aussi excessif et impétueux que le sport roi lui-même, et c’est pourtant bien ce qui se dessine concrètement durant ce mercato d’hiver. En effet, le magazine Kicker révèle ce mardi que l’attaquant va prochainement quitter la Bretagne pour Wolfsburg, pour ce prix-là.