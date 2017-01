Mercato : pour attirer Griezmann, Man Utd lui proposerait un salaire identique à celui de Pogba

"Je suis heureux et je prends du plaisir à l’Atlético, ne me demandez plus rien sur mon futur". Echaudé par une question concernant son avenir à Madrid, Antoine Griezmann a botté en touche lors de cet entretien publié ce mardi dernier par le média AS.





Trois jours plus tard, les journalistes du Sun ont peut-être pris sa remarque au pied de la lettre, affirmant sans passer par le Français que les dirigeants de Manchester United ont approché ses représentants cette semaine.