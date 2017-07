Mercato : aussitôt transféré à Manchester City, Benjamin Mendy… chambre Neymar et Gerard Piqué

On peut l’y voir un stylo à la main après avoir signé son contrat et la photo est accompagné de la légende suivante : "Se firma", qui se traduirait par "C’est signé". Une allusion évidente au désormais fameux "Se queda" ("Il reste") posté sur le même réseau social, la veille au soir, par Gérard Piqué, accompagnant un cliché de Neymar et lui, pour signifier au monde que son partenaire, selon lui, n'irait pas au PSG. Manière de dire, pour Mendy, que, tant que ce n’est pas officiel, on ne peut être sûr de rien. N’en déplaise au défenseur du FC Barcelone.