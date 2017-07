Mercato PSG : ça vaut quoi Dani Alves, la nouvelle recrue ?

Souvenez-vous l’été dernier. Quand Dani Alves quittait le FC Barcelone dans un bruit de vaisselle cassée pour rejoindre la Juventus, la plupart des suiveurs et des observateurs y avaient (déjà) vu la marque du déclin du Brésilien. Une saison plus tard, le voici de nouveau considéré comme le meilleur joueur du monde à son poste. Et pour cause : le club turinois a réalisé son meilleur exercice du XXIe siécle, survolant la Serie A avec panache tout en atteignant la finale de la Ligue des champions. Et Alves n’y a pas été étranger. Au contraire, son envie revancharde de montrer au monde ce qu’il vaut lui a fait faire des merveilles, au point qu’on l’a souvent vu dézoner pour se transformer en meneur de jeu de fortune. Intérieur, extérieur, pied droit, pied gauche, vista, lecture du jeu, passes courtes et longues… Le défenseur vient de sortir la plus belle saison de sa carrière. S’il décline rien qu’un peu, il enterrera sans mal des concurrents tels que Serge Aurier ou Thomas Meunier.