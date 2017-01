Mercato : ça y est, Julian Draxler est bien arrivé à Paris

La recrue phare du mercato hivernal parisien est bel et bien arrivée sur le sol français. Après avoir profité de ses derniers jours de vacances aux Etats-Unis et passé son réveillon du Nouvel An à Miami, Julian Draxler a débarqué à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle ce lundi matin. L’international allemand âgé de 23 ans, recruté pour 42 millions d’euros par le Paris Saint-Germain, doit désormais passer sa visite médicale et signer son contrat de quatre ans et demi dans la foulée.