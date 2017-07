Combien coûterait vraiment le transfert de Neymar au PSG (et serait-ce bien raisonnable) ?

Il convient toutefois de préciser que l’État du Qatar, propriétaire du PSG via le fonds souverain d’investissements Qatar Sports Investments, dispose des fonds pour assumer de telles dépenses. Du plus, l’UEFA, qui a sanctionné le club parisien en 2014 dans le cadre du fair-play financier, parce que ses recettes ne compensaient pas ses dépenses, lui a indirectement rendu service : depuis, les revenus de sponsoring ont gonflé, et ce fair-play financier n’a plus lieu d'être aujourd’hui. Rappelons aussi que le club n’a pas remplacé numériquement Zlatan Ibrahimovic l’an passé, et que le gain engendré par le départ du plus gros salaire de l’effectif (16 millions par an) demeure exploitable. Enfin, il faut indiquer que les retombées marketing de la venue d’une star planétaire telle que Neymar compenseraient sans doute allègrement, au bout du compte, le coût qu’il représente.