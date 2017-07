Mercato : Cristiano Ronaldo aurait conseillé à Neymar… de ne pas signer au PSG (parce que ce serait une régression)

Qui ne dit mot consent ? Alors Neymar consent énormément. Après avoir marqué deux buts avec le FC Barcelone contre la Juventus dans la nuit de samedi à dimanche, le Brésilien a fui les journalistes et leurs questions, de la même manière qu’il a brutalement stoppé, ces derniers jours, son activité, habituellement très intense, sur les réseaux sociaux. Annoncé au PSG avec instance, l’attaquant subit actuellement toute la puissance de la pression que peut exercer un mercato estival à l’échelle de sa notoriété et d’un foot mondialisé. Il se mure donc dans le silence, comme pour se mettre à l’abri. Et pendant ce temps, les rumeurs et autres spéculations valsent dans tous les sens, au point qu’on ne sait plus où donner de la tête. Ce dimanche, tenez-vous bien, Diario Gol va jusqu’à affirmer que Cristiano Ronaldo est lui-même intervenu dans ce dossier !