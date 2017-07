MERCATO - "Le PSG doit avoir un joueur du top 5 mondial" : Unai Emery fait le point sur les rumeurs Mbappé et Neymar

"On était tous d’accord pour dire qu’il fallait recruter un joueur offensif important. Le club travaille pour cela, c’est le premier objectif. […] Le PSG veut les meilleurs joueurs du monde qui sont dans les meilleurs clubs du monde. Si on veut rivaliser avec le Bayern Munich, le FC Barcelone, le Real Madrid et gagner la Ligue des champions, le PSG doit avoir un joueur du top 5 mondial. On cherche à en faire signer un cet été" a déclaré le coach basque, tout en réitérant son souhait de garder ses meilleurs joueurs : "On s’est aussi dit que l’on devait garder nos meilleurs éléments, Marquinhos, Verratti." Ce dernier est au centre des rumeurs depuis plusieurs semaines, avec un départ évoqué notamment du côté du FC Barcelone.





Emery a également loué les qualités de deux cibles annoncées, Alexis Sanchez et Kylian Mbappé, avec un petit faible pour l’international tricolore : "Sanchez et Mbappé sont de très grands joueurs, en plus Mbappé est Français. Je veux des Français dans une équipe française." Dans le cadre de sa quête d’un joueur du top 5 mondial, l’ancien technicien du FC Séville a également évoqué le cas Neymar, qui agite le mercato hexagonal ces derniers jours : "Depuis qu’il est arrivé à Barcelone, Neymar a beaucoup progressé. […] Et maintenant, il appartient au top 5 mondial. Le président et le club travaillent depuis des années pour attirer les meilleurs joueurs."