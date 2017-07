Mercato : Neymar aurait accepté la proposition du PSG et signerait dans deux semaines !

TRANSFERT – Selon Esporte Interativo, l’une des plus grosses et des plus sérieuses chaînes de télé brésiliennes, Neymar a accepté de rejoindre le PSG. Et le FC Barcelone n’aurait pas son mot à dire, Paris étant déterminé à payer la clause libératoire de la star, s’élevant à 222 millions d’euros.