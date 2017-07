Neymar au PSG : où en est le feuilleton du mercato ?

S'il a lieu, le transfert de Neymar serait le plus onéreux de l'histoire du football. La clause libératoire de l'attaquant brésilien est en effet fixée à 222 millions d'euros. Par ailleurs, la star percevrait au PSG un salaire net d'environ 30 millions d'euros annuels. En plus de ces sommes qui pèseraient sur le bilan du club parisien, il faudra régler les différentes commissions, qui pourraient s'élever à plus de 30 millions d'euros, au père du joueur et à Pini Zahavi, l’intermédiaire mandaté par le clan Neymar pour mener les négociations avec le Paris Saint-Germain.