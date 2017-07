Mercato : Neymar ne voudrait plus venir au PSG, Dani Alves lui envoie un message fort sur Instagram

"La Une du Parisien confirme notre information. Si rien ne change, si les promesses sont tenues, Neymar jouera au PSG. Selon SkySports, il y a 90% de chances que Neymar aille au PSG. Selon RAC1, 80% de chances qu'il reste. Deux choses changent les accords : 1. Neymar a changé d'avis, après avoir décidé et annoncé qu'il partira aux joueurs du FCB et du PSG, ainsi qu'à ses amis et sa famille. 2. Le père de Neymar et le PSG ne se sont pas entendus sur les détails du contrat et la forme qu'il aura. Comme je l'ai dit ici durant une semaine : si rien ne change et que les promesses sont tenues, la négociation est close", a-t-il tweeté.