Mercato : non, le fair-play financier de l’UEFA ne peut pas empêcher le transfert de Neymar au PSG

Interrogé sur les manières de contourner cet écueil dans Le Parisien daté du 24 juillet, Christophe Lepetit, responsable des études économiques au centre de droit et d’économie du sport de Limoges, soulignait : "Les recettes supplémentaires sont multiples. L’arrivée de Neymar engendrerait des nouveaux revenus de marketing, de billetterie, et le club pourrait exploiter l’image du joueur. Neymar, à lui seul, est plus suivi sur les réseaux sociaux que le PSG et l’ensemble de ses joueurs." En 2013, le magazine SportPro avait carrément désigné Neymar comme étant le sportif le plus "bankable" de la planète, devant Usain Bolt et Cristiano Ronaldo. Et encore, à l’époque, il venait à peine de signer au Barça et s’appuyait sur une notoriété bien moindre qu’aujourd’hui, notamment en Asie, où il vole régulièrement la vedette à Lionel Messi…