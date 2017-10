Kanté, Danilo, Weigl... pour Paris United, "le PSG veut accrocher un top-player" au poste de sentinelle

LCI : Il se murmure que le PSG est à la recherche d'un numéro 6, pouvant évoluer en sentinelle devant la défense. Où en est-on concrètement ?

DIDA : L'été dernier, après avoir signé Dani Alves, Neymar et Mbappé, on a cru que le club allait recruter un 6. Jusqu'au bout, il y a eu des contacts avec Fabinho. Jorge Mendes (son agent, ndlr) était à Monaco pour établir les contacts. Les deux clubs ne se sont pas entendus pour des histoires de contrat et de modalités. On sait que Paris a toujours en tête de recruter un joueur à ce poste et les dirigeants vont faire le maximum pour accrocher un "top player". Les noms qui reviennent sont N'Golo Kanté de Chelsea, Danilo du FC Porto et Julian Weigl du Borussia Dortmund. Mais si ça bouge de ce côté-là, ce ne sera que l'été prochain.