Mercato : une entreprise chinoise annule un événement avec Neymar parce qu'il "travaille sur un transfert"... avec le PSG ?

Ce vendredi, à la veille d’un Clasico amical contre le Real Madrid aux États-Unis, le joueur est en effet tenu de participer à une opération commerciale organisée à Miami par son équipementier, Nike, qui se trouve être aussi celui de son club. S’il pourrait s’exprimer pour la première fois depuis le début du feuilleton, il ne lèvera pas le voile sur ses intentions. Pas plus qu’il ne le fera à la fin de la tournée estivale du Barça, en Chine, où il s'envolera ce dimanche sans ses partenaires pour d'autre évènements, cette fois co-organisés par son club et son équipementier.





Toutefois, il est à noter qu'une opération commerciale à laquelle il devrait participer à Shanghai vient d'être annulée par l'entreprise chinoise qui en avait la charge, Ctrip. "Chers utilisateurs, nous sommes désolés de vous annoncer que l'évènement avec Neymar prévu le 31 juillet à Shanghai va être annulé parce que Neymar et son équipe travaillent actuellement sur un transfert, et ne peuvent plus garantir leur présence à Shanghai. C'est pourquoi nous annulons cet évènement. Parce que cet évènement a été annulé, nous rembourserons intégralement tous ceux qui ont acheté un billet. Encore une fois, nous nous excusons pour cette annulation", écrit cette agence de voyages dans un communiqué mis en ligne sur le réseau social Weibo.