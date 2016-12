Mercato : qui d’autre, à part Draxler, va signer au PSG cet hiver ?

Deux milieux offensifs doivent déjà arriver : l’Argentin Giovani Lo Celso, dont le transfert hivernal en provenance de Rosario Central, a été calé cet été, et l’Allemand Julian Draxler, qui veut quitter Wolfsburg et que Wolfsburg veut vendre au plus vite, contre environ 40 millions d’euros. En outre, la direction parisienne cible deux postes à renforcer en priorité. D’abord celui d’avant-centre, pour permettre à Edinson Cavani de souffler et pallier une éventuelle blessure de l’Uruguayen. Deux attaquants sont ciblés : l’Argentin Lucas Alario, que River Plate ne veut pas lâcher à moins de 20 millions, et le Colombien Carlos Bacca, de l’AC Milan, qu’Unai Emery a déjà entrainé à Séville, avec un certain succès.