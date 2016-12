Mercato : qui est Gabriel Jesus, la sensation brésilienne qui débarque à City en janvier ?

Mais le plus dur reste à faire désormais pour Gabriel Jesus : répondre aux attentes immenses qui pèsent sur ses épaules, et confirmer son statut de futur grand du football loin de ses bases, dans le championnat anglais, le plus scruté du monde. Le nouvel attaquant des Citizens retrouvera tout de même à Manchester deux compatriotes, les milieux Fernandinho et Fernando. Début décembre, ils avaient accueilli Jesus, venu visiter les infrastructures de son futur club, autour d'un dîner dans un restaurant brésilien de la ville anglaise aux côtés de Guardiola et de Txiki Begiristain, le directeur technique de Manchester City. "Il est très jeune et il quitte le Brésil pour la première fois, donc nous devons être avec lui", avait expliqué dans la foulée l'expérimenté Fernando. "Nous allons être aussi proches de lui que possible. Cela l'aidera à s'adapter." Toutes les conditions paraissent réunies pour que le nouveau numéro 33 des Skyblues s'adapte à vitesse grand V. Visiblement le seul rythme sur lequel le natif de São Paulo semble savoir se mettre au diapason.