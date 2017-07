Mercato : ça vaut quoi Yuri Berchiche, la probable première recrue du Paris Saint-Germain ?

En 2015-2016, il dispute une nouvelle fois 21 rencontres mais c'est véritablement cette saison qu'il va se révéler. Avec 35 matchs joués pour trois buts et quatre passes décisives, Berchiche a tapé dans l'oeil d'Unai Emery, qui apprécie son profil offensif, sa sobriété défensive et son endurance. Le coach basque des Rouge et Bleu en a d'ailleurs fait sa priorité au poste de latéral gauche. Il ferait partie des meilleurs joueurs à son poste en Liga, au milieu des Marcelo, Jordi Alba et Filipe Luis.





Seul ombre au tableau, l'arrière gauche de métier n'a jamais disputé la moindre rencontre à l'échelle européenne, que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue des champions. Un déficit d'expérience qui peut faire tache lors des grandes échéances, le Paris Saint-Germain ambitionnant depuis plusieurs années de remporter la Coupe aux grandes oreilles. Après sa signature, attendue dans les prochaines heures, Berchiche s'envolera vraisembablement avec ses futurs nouveaux coéquipiers vers les États-Unis pour le stage de préparation, qui débute le 15 juillet. Une bonne manière de se mettre dans le bain au côté des Thiago Silva, Marquinhos et consort.