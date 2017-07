MERCATO - OM : Adil Rami, Steve Mandanda et Olivier Giroud en approche !

En réponse aux rumeurs qui l’envoyaient en France, l’attaquant a lâché mercredi cette déclaration, sonnant comme une fin de non-recevoir, sur le site officiel de son club d’Arsenal : "J’ai gagné beaucoup de titres dans ma carrière, mais il y a quelque chose de plus important pour moi. C’est la loyauté et donner le meilleur pour mon équipe. J’aimerais remporter d’autres titres ici, avant la fin de mon contrat (en 2020)." Sauf que, depuis, Alexandre Lacazette a rallié les Gunners et Olivier Giroud, déjà remplaçant la saison passée, voit désormais son temps de jeu potentiel se réduire à peau de chagrin, à un an du Mondial en Russie.





Du coup, le buteur regard d'un éventuel d’un bien meilleur œil et, en parallèle, The Telegraph affirme que l’OM est très proche de convaincre Arsenal avec une indemnité de transfert de 28 millions d’euros (hors bonus). Le quotidien anglais indique également que les dirigeants marseillais se montrent aujourd'hui très optimistes quant à leurs chances d’obtenir la signature du joueur. Lequel a été élevé au rang de priorité absolu au sein de l’état-major olympien depuis le mois de mars.