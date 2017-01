Mercato : Un retour à l’OM ? Maintenant, Didier Drogba pense que "ça peut se faire"...

L’intéressé, en tout cas, aimerait bien. Il le dit enfin explicitement, à l’âge de 38 ans. "J’ai envie de jouer. J’ai encore les jambes, je suis encore comme un gamin derrière ce ballon. Et oui, un retour en France est possible", embraye-t-il, sur Canal+, ce dimanche soir. Avant d’évoquer, forcément, la question marseillaise : "C’est la question éternelle depuis plus de douze ans maintenant. À chaque fois que j’ai répondu, les gens disaient ‘Lui, il parle, il parle, mais il ne revient pas.’ Mais ça ne dépendait pas que de moi. Vous faites partir un joueur, il grandit, il gagne bien sa vie financièrement, et vous voulez qu’il diminue son salaire par deux pour le club... J'ai etnendu ‘C’est qu’il n’aime pas Marseille’ … Mais non, qui travaille pour gagner moins ?" Ce que tout le monde avait bien dû admettre.