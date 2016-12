Metz - Lyon : une deuxième mise en examen dans l'affaire des jets de pétards

Pas de trêve pour l'enquête. Âgé d'une trentaine d'années et résidant à Metz, l'homme interpellé mercredi, et présenté dans la soirée à un juge d’instruction, a refusé de s'exprimer, que ce soit devant la police ou devant le juge, a précisé le parquet de Metz à l'AFP. Une information judiciaire a été ouverte. Un premier homme avait été mis en examen le 9 décembre pour "violences aggravées, jet de projectile dangereux et introduction de fusée ou artifice dans une enceinte sportive lors d'une manifestation sportive" : il avait reconnu avoir jeté le premier pétard sur le gardien Anthony Lopes, légèrement blessé.