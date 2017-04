Miraculé et greffé, Pierre Ménès fait son retour à la télévision dimanche

On l'avait quitté en août 2016, amaigri et surtout affaibli suscitant alors l'empathie même auprès de ses plus farouches détracteurs... Sept mois d'absence et de greffes du rein et du foie plus tard, Pierre Ménès s'apprête à effectuer son grand retour à l'antenne du CFC dimanche soir. Deux opérations qui lui ont littéralement sauvé la vie, comme le raconte le célèbre journaliste sportif à l'AFP. "Même les gens qui ne m'aiment pas ont envie de me voir revenir", avance cette figure du commentaire footballistique.





Adoré par les uns - qui se délèctent autant ses analyses footballistiques que de ses pitreries en direct, et detesté par d'autres - notamment certains footballeurs lassés d'être la cible de son humour caustique - Pierre Ménès est un personnage clivant du PAF. Un petit monde qu'il fréquente depuis près de 20 ans, après plusieurs années à écumer les rédactions de France Football puis L'Equipe. Mais contraint de s'éloigner des plateaux à l'été 2016 après une hémorragie interne, les médecins diagnostiquent alors une cirrhose. Le début d'un long chemin de croix pour celui qui, pourtant, ne boit pas d'alcool. Pierre Ménès, 53 ans, raconte ainsi dans son livre "Deuxième mi-temps" (éditions Kero) ces mois de maladie et sa "résurrection" suite à une double greffe.