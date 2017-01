Monaco surclasse Lorient (4-0) et prend (seul) la tête de la Ligue 1

Furieux de la prestation des siens, Bernard Casoni effectuait, chose rarissime, trois changements à la mi-temps, sans cependant toucher à son dispositif tactique initial. Cela ne changeait rien. Les Monégasques et leur pressing haut parvenaient à étouffer leurs adversaires à leur guise. Ainsi à l'heure de jeu, Ciani était pris dans une nasse composée de Sidibé, Fabinho, Silva et Germain à 30 mètres de ses buts. Le premier repartait avec le ballon, lançait le dernier, qui d'une frappe entre les jambes de Lecomte inscrivait son deuxième but personnel (4-0, 59). Dès lors, Monaco se contentait de gérer en attendant les deux échéances essentielles de la semaine prochaine contre Nancy et le Paris SG.