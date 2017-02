Monaco, vainqueur de Nice (3-0), marche sur la Ligue 1 et affole tous les compteurs du football français

Ironie de l’histoire : l’an passé, cette équipe était vue comme la plus ennuyeuse de L1 et recevait nombre de critiques pointant sa frilosité offensive. Que s’est-il passé depuis ? On aimerait intellectualiser la chose, trouver des ressorts émotionnels inédits, mais Leonardo Jardim, architecte de ce jeu depuis deux ans et demi, n’a finalement pas grand-chose à en dire. Son analyse, si l’on peut nommer cela ainsi : "C’est la première fois en tant qu’entraîneur que j’assiste à un tel ratio de buts. Tous les joueurs du groupe démontrent qu’ils sont prêts à répondre présents. La perfection n’existe pas, mais nous sommes sur une bonne dynamique. C’est l’efficacité des attaquants qui fait toute la différence." Dit autrement : la grâce ne s’explique pas.