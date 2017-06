Mondial 2022 au Qatar : deux millions de dollars "atterrissent" sur le livret épargne de la fillette d'un membre de la Fifa

Fin 2014, Michael Garcia avait claqué la porte en estimant que la lecture de son rapport, publié en partie seulement, avait été partielle et partiale. Les deux anciens présidents de la chambre d'instruction et de jugement de la commission d'éthique de la Fifa, le Suisse Cornel Borbély et l'Allemand Hans-Joachim Eckert, se sont toujours opposés à la publication complète du rapport Garcia estimant que celle-ci n'était pas juridiquement possible ni souhaitable dans la mesure où des procédures sont encore en cours concernant des personnes visées par le rapport.