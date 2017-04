Mondial 2026 : le trio USA-Canada-Mexique se porte candidat à son organisation

Pour la première fois dans l'histoire, une même Coupe du monde pourrait se jouer dans trois pays différent. Les Etats-Unis, le Canada et le Mexique viennent d'annoncer qu'ils se portaient conjointement candidats à l'organisation de l'édition 2026 de la grand-messe du football et qui opposera , ce qui était déjà inédit, 48 équipes, ont annoncé les fédératons de ces trois pays ce lundi à New York.