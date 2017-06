Décès de Louis Nicollin : ses "punchlines" mémorables

A l'hiver 2011, le PSG remplace Kombouaré par Carlo Ancelotti... Avant de perdre le titre quelques mois plus tard face à Montpellier. Et Loulou Nicollin avait eu du nez lorsqu'il avait commenté la venue de l'entraîneur italien. Dans son plus pur style : "Je préfère Courbis à Ancelotti ! Il faut être 'jobard' pour prendre ce type. S’il ne coûte pas cher ça va, mais 500 000 euros mensuels... Je crois rêver. Je ne vois pas ce qu’il a de plus. Il a gagné des titres mais il avait de la came. Les grands entraîneurs sont ceux qui gagnent des titres avec des demi-bons. Avec Courbis, on est monté en Ligue 1 avec des demi-mongoliens."





Pourtant, en 2009, il ne s'est pas montré tendre avec ce même Courbis : "Moi les mecs qui font du cinéma, aux poubelles (il dirige une société spécialisée dans le ramassage et le traitement des déchets, ndlr) ça n'existe pas . (...) C'est pas les leçons d'un coach sans diplôme qui vont me faire quelque chose. Vous me cassez les couilles avec Courbis. Arrêtez un peu. Courbis, Courbis... Je ne suis pas remonté du tout, chacun baise sa femme comme il l’entend, il est en fin de contrat, il est en fin de contrat."