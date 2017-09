Araujo, Gustavo, Marcelo... Au-delà du PSG, toute la Ligue 1 est maintenant sous influence brésilienne

On a alors noté que Paris n'était pas un cas à part : à l’échelle de toute la Ligue 1, le Brésil constitue en effet le plus gros contingent d’étrangers cette saison, avec 32 représentants, devant le Sénégal (21), la Côte d’Ivoire (18), le Mali (11) et l’Argentine (11). Cet été, pas moins de huit joueurs brésiliens ont rallié notre Championnat : Dani Alves et Neymar à Paris, Luiz Araujo, Caju, Thiago Mendes et Thiago Maia à Lille, Luiz Gustavo à Marseille et Marcelo à Lyon.