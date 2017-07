Neymar au PSG : la fin du suspense imminente ?

Les jours passent, et les incertitudes autour du transfert du Brésilien Neymar au PSG demeurent. Alors que le deal semblait quasiment bouclé ce vendredi, de nombreux rebondissements se sont produits ces derniers jours, allant du forcing de ses coéquipiers du FC Barcelone pour le faire rester au post énigmatique de son ami et nouveau Parisien Dani Alves sur Instagram, le questionnant sur ce qu'il voulait devenir. Ce dimanche soir, c'est son ami catalan Gerard Piqué qui y allait de son grain de sel, postant une photo de lui et Neymar sur Twitter, le tout accompagné d'un message annonçant : "Il reste."





Si le clan Neymar serait toujours hésitant et exigerait, selon Le Parisien, des garanties de recrutement au club parisien pour entériner sa venue, notamment Dani Alves, qui a signé, ou encore Coutinho, des premiers éléments de réponse pourraient être fournis dans les prochaines heures par les deux camps. En stage aux Etats-Unis dans le cadre de l'International Champions Cup, le Paris Saint-Germain a annoncé ce mardi qu'une conférence de presse aurait lieu dès 17h sur place, soit aux alentours de 23h en France. Ainsi, l'entraîneur du club de la capitale pourrait s'exprimer concernant une éventuelle avancée du dossier.





Selon notre journaliste Damien Ferreiro, le PSG ne devrait pas accepter de questions sur le cas Neymar lors de cette conférence de presse.