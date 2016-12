Nice et Monaco régalent, Paris déçoit, Guingamp surprend, l'OM progresse : on fait le bilan de la L1 à mi-saison

Leur début de saison n’a pas été des plus reposants. Et pourtant, au terme de la phase aller, l’Olympique Lyonnais (4e) et l’Olympique de Marseille (6e) ne sont séparés que de quatre points et sont toujours en position de décrocher une place dans le top 5 à l’issue du Championnat. Les partenaires d’Alexandre Lacazette ont notamment signé un mois de décembre parfait marqué par leur large succès face à l’AS Monaco (3-1). Le retour au premier plan de Mathieu Valbuena n’est pas étranger au regain de forme des Rhodaniens. Du côté de Marseille, l’arrivée de Rudi Garcia en remplacement de Franck Passi semble enfin faire effet. Après avoir logiquement cherché ses repères pour ses grands débuts sur le banc olympien, l’entraîneur de l’OM a su apporter les quelques retouches nécessaires à son équipe (intégrations de Vainqueur et Lopez dans le onze) et lui redonner un nouvel élan, au point d’enchaîner quatre succès consécutifs en Ligue 1 pour parachever la première partie du Championnat.