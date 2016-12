OL : en 2016, Lacazette a marqué plus de buts que Zlatan et Cavani !

Plus fort que Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic. Oui, Alexandre Lacazette, souvent cible de critiques sur son efficacité, a fait mieux que ces deux pointures du football mondial. Mercredi soir contre Angers, l'attaquant lyonnais a inscrit un but. Mais pas n'importe lequel. Son 28e de la saison en Ligue 1. Sur l'année civile, c'est mieux que Cavani (27 buts) ou Ibrahimovic (23 buts). Un total qui porte Lacazette aux firmaments des meilleurs buteurs de l'Hexagone sur cette période donnée. En effet, seul Jean-Pierre Papin peut se targuer d'un tel bilan (28). C'était en 1991 et cette année là, l'attaquant de l'Olympique de Marseille devenait le troisième Français à glaner le Ballon d'or après Raymond Kopa et Michel Platini.