OL : Gueïda Fofana, miné par les blessures, a mis un terme à sa carrière, à l’âge de 25 ans

Fofana a indiqué qu'il devait désormais réfléchir à une proposition de reconversion au club proposée par le président Jean-Michel Aulas (qui le verrait bien intégrer l'organigramme en tant qu'éducateur, comme il l'a déclaré lundi soir sur OL TV, ndlr). " J'ai aimé les propos et le projet de Jean-Michel Aulas. Je vais me décider très rapidement", a-t-il poursuivi. Avant de conclure : "Je remercie le président, les supporters de l'OL, le club dans son ensemble, et tous ceux qui n'ont jamais cessé de me soutenir. Bonne année à tous. À bientôt quand je serai prêt pour aborder mon futur à l'OL. ". Il semblerait que l'histoire entre Fofana et l'Olympique lyonnais, ne soit pas encore terminée. Malgré tout.